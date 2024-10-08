Обычно в Украине белые грибы можно найти в лесных регионах, особенно в западных, северных и центральных областях. И все же есть определенные виды местности, которые белые грибы любят больше всего, пишет "Радио Трек".

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Где искать белые грибы

Если вы хотите вернуться с прогулки с целой корзиной грибов, нужно обратить внимание на некоторые конкретные места, где они с большой вероятностью могут прятаться.



Белые грибы нужно искать в лесу / Фото Pexels

Вот несколько основных мест, с которых нужно начать поиски:

Лесные массивы – белые грибы очень активно растут в смешанных и хвойных лесах, поэтому вы можете найти и в густых лесах, и на опушке леса. Особенно внимательно нужно смотреть под деревьями.

– белые грибы очень активно растут в смешанных и хвойных лесах, поэтому вы можете найти и в густых лесах, и на опушке леса. Особенно внимательно нужно смотреть под деревьями. Места с влажными почвами – белые грибы их очень любят. Поэтому вы можете найти их в у ручьев, берегов рек, а также во влажных уголках лесов.

– белые грибы их очень любят. Поэтому вы можете найти их в у ручьев, берегов рек, а также во влажных уголках лесов. Под березами и дубами – эти деревья должны быть первыми, которые вы проверяете в поисках грибов.

– эти деревья должны быть первыми, которые вы проверяете в поисках грибов. Места с хорошей освещенностью – несмотря на то, что белым грибам нравится влажная, они также очень активно растут на тех лесных участках, где есть хорошее освещение.

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Поэтому, есть несколько простых способов найти белые грибы в лесу. Прежде всего нужно проверить три места. Посмотрите под деревьями – когда прогуливаетесь по лесу, вы скорее всего заметите грибы именно там.

Также присмотритесь к влажным берегам ручьев и маленьких рек. И последнее место, где нужно искать – это под мхом и опавшими листьями. Ищите такие места, где белые грибы будут незаметны.