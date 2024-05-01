Лучшее место для посадки вишни: будете собирать урожай ведрами

Иногда вы можете посадить вишню у себя на участке, но в то же время на ней не будет плодов. Так может происходить из-за того, что вы посадили вишню на неправильное место.

Для того, чтобы ваша вишня давала хороший урожай, вам недостаточно просто подпитывать вишню и вовремя ее поливать. Прежде всего, еще перед посадкой ростка вам нужно подобрать хороший участок для дерева.

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Где посадить вишню

Вишня – это дерево, которое любит солнце, поэтому ее нужно посадить на открытой части участка, где не будет рассеянной тени. Вишня может плохо реагировать на холодный ветер и различные сквозняки. Поэтому для того, чтобы посадить вишню, нужно подобрать участок, где ее можно защитить от природных явлений.



Вишню нужно сажать на правильном участке / Фото Pexels

Также опытные садоводы рекомендуют сажать вишню дальше от мест, где есть близкое залегание грунтовых вод. Также очень важно, чтобы место, где растет вишня, не подтапливалось талой водой.

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Если же ваш участок находится в низине, для вашей вишни нужно сделать искусственный холмик, что высотой будет примерно 70 сантиметров, а шириной – 1 метр.

Лучше всего для вишни подходит почва, которая имеет нейтральную или слабощелочную реакцию – она будет рыхлой, легкой и плодородной.