7 мест в доме, где вы забываете убирать

Когда вы заходите в комнату, обычно достаточно легко увидеть, какие именно места нуждаются в уборке. Например, куча грязного белья или кухонная раковина с посудой. Но некоторые места не так очевидны, но все еще нуждаются в чистке.

Как только очевидные вещи в вашем доме убраны, очень легко остановиться и прекратить убирать. Но все же обратите внимание на семь мест, где вы, скорее всего, не убирали уже слишком давно.

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Нижняя сторона мебели

Возможно, иногда вы заглядываете под кровать и диван или даже убираете там с помощью пылесоса, но вы когда-нибудь смотрели на нижнюю сторону своей мебели? Вы можете быть поражены тем, что вы обнаружите на сиденьях стульев, опорах стола и рамах кроватей.

Для очистки вы можете использовать тряпку и пылесос – они помогут удалить паутину, пыль и грязь. Проводить такую очистку необходимо по крайней мере дважды в год.

Стены и плинтусы

Пыль и грязь оседают не только на горизонтальных, но и на вертикальных поверхностях, даже если это не так уж и заметно. Откройте шторы и включите весь свет в доме, и вы удивитесь, какими пушистыми могут быть ваши стены. А если у вас еще и поклеены фактурные обои, в них может прятаться еще больше пыли.

Не забудьте обратить внимание и на плинтусы – на этих выступах может скапливаться чрезвычайно много пыли.

Верхние части шкафов, дверей и рамок для картин

Обычно эти места не слишком доступны для глаза, поэтому о них легко забыть, но все же на них скапливается очень много пыли. Поэтому вы можете воспользоваться чистой тряпкой для того, чтобы протереть эти места.



Протирать квартиру от пыли очень важно / Фото Pexels

Вентиляционные отверстия и фильмы

Если в вашем доме есть центральное отопление или система кондиционирования, вам точно нужно проверить вентиляционные отверстия, ведь в них почти наверняка уже осело достаточно грязи.

Пол шкафа

Обычно легко увидеть, когда ваш шкаф действительно нуждается в уборке – вещи выпадают, одежды стало слишком много и она не влезает внутрь. Но когда вы в последний раз мыли шкаф, включая пол?

Сделать это обязательно нужно – особенно в случае, если вы держите в нем свою обувь.

Пылесос и средства для чистки

Так, несмотря на то, что именно пылесосом вы убираете большинство комнат, и он сам также нуждается в очистке для того, чтобы работать эффективно. То же касается и тряпок, которые вы используете для чистки – если они будут грязные, нечего и ждать хорошего результата.

Комнатные растения

Независимо от того, вы ваши комнатные растения настоящие или искусственные, они могут накапливать невероятно много пыли. И большинству быстрых растений будет полезно скорее споласкивание под душем. А если они слишком большие, чтобы их перемещать, вы можете воспользоваться салфеткой из микрофибры или тряпкой, чтобы вытереть каждый лист отдельно.