Некоторые места Ивано-Франковской области чрезвычайно популярны и о них уже неоднократно слышали туристы, а другие все еще остаются малоизвестными. Поэтому даже если вы уже раньше посещали область, это не значит, что там не осталось ничего интересного для вас. Советы 24 подготовили подборку замечательных мест.

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Манявский водопад

Этот водопад – один из самых высоких в Карпатах, гидрологический памятник природы, имеющий общегосударственное значение. Кроме того, местность окутана легендами и мистическими историями, а в древности жители называли его "шипот", или "шипит" – из-за своеобразного шума от воды.

Стекает она в ущелье между острыми скалами, и некоторым горным породам здесь более, чем 60 миллионов лет. Добраться сюда можно по железной дороге от Ивано-Франковска до станции Надворная, а затем – до села Манява.

Усадьба Кшечуновичей

Этот дворец-усадьба является памятником культуры в стиле неоклассицизм. Сооружение можно смело назвать одним из самых красивых в Ивано-Франковской области. Когда-то здесь даже был бальный зал высотой аж в два этажа.

А перед усадьбой раскинулся ландшафтный парк с цветами, газонами и аллеями, засаженными розовыми акациями.

Дворец Рей

Усадьба также является памятником культуры национального значения. Построено здание в стиле классицизма во второй половине 18 века. Сначала там жил Юзеф Яблонский, а после его смерти владельцем замка стал граф Станислав Рей – потомок древнего рода Потоцких.



Дворец Рей / Фото "Суспільне"

Коломыя

Это небольшой городок, а все же он имеет богатую и древнюю историю. И здесь вы можете легко отдохнуть от городского шума, вдохновиться природой и сделать немало фотографий красивой архитектуры. Вот несколько основных локаций, которые нужно посетить в Коломые.