Куда пойти в Черновцах: интересный маршрут на один день

Черновцы - это небольшой, но увлекательный город, в который вы влюбитесь после того, как посетите. Поэтому точно не стоит пропускать его в своих путешествиях по Украине.

В Черновцах почти все дышит историей – архитектура, брусчатка, уютные улочки. Поэтому даже без конкретного маршрута вы точно сможете насладиться атмосферой города и получить удовольствие от поездки. И все же Porady 24 подобрали для вас несколько локаций, которые стоит посетить.

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Резиденция митрополитов Буковины и Далмации

Вероятно, это то место, ради которого большинство туристов и отправляются в Черновцы. Этот комплекс – это, безусловно, настоящий архитектурный шедевр, ведь над ее строительством работали лучшие чешские, венские и буковинские мастера.



Резиденция митрополитов в Черновцах / Фото Черновицкий национальный университет

Сейчас резиденция – это главный корпус Черновицкого национального университета. Здание невероятно узнаваемое, и во время поездки в город его точно нельзя пропустить.

Улица Ольги Кобылянской

Это – главная пешеходная улица Буковины. Здесь вы увидите самый центр Черновцов, переполненный магазинами, уютными кафе и сувенирными магазинчиками. Каждое здание на этой улице дышит неповторимой историей, поэтому вы найдете, на что посмотреть.

Аптека-музей

Пока вы не покинули улицу Кобылянской, стоит зайти в один небольшой музей – аптеки. Подобные музеи можно найти только в двух других городах Украины – Киеве и Львове; история этой же аптеки началась еще в начале 20 века.

Сейчас это единственная аптека в городе, где и сегодня изготавливают лекарственные формы на заказ, поэтому здесь точно стоит побывать и увидеть все собственными глазами.



Черновицкая аптека-музей / Фото "Фармацевтическая энциклопедия"

Черновицкий скансен

Музей архитектуры и быта – это место, где вы можете лучше узнать традиции и быт Буковины предыдущих веков. Среди природы вы можете рассмотреть старинные дома, корчмы и мельницы, увидеть старую кузницу и церковь.

Органный зал

Вот еще одно обязательное место для посещения. На самом деле органным залом называют армянскую католическую церковь восточного обряда святых апостолов Петра и Павла. Освящение сооружения провели еще в 1875 году, а в 1988 году здесь установили величественный орган, который до сих пор работает и радует посетителей.



Органный зал в Черновцах / Фото Foursquare

Вот еще несколько интересных мест, которые вы можете посетить в Черновцах: