Куди піти у Чернівцях: цікавий маршрут на один день

Чернівці – це невелике, але захопливе місто, у яке ви закохаєтеся після того, як відвідаєте. Тож точно не варто пропускати його у своїх мандрах Україною.

У Чернівцях майже усе дихає історією – архітектура, бруківка, затишні вулички. Тож навіть без конкретного маршруту ви точно зможете насолодитися атмосферою міста та отримати задоволення від поїздки. Та все ж Поради 24 підібрали для вас кілька локацій, які варто відвідати.

Цікаво Як дешево та цікаво відпочити біля Львова: 5 місць для всієї родини

Резиденція митрополитів Буковини та Далмації

Певно, це те місце, заради якого більшість туристів і відправляються до Чернівців. Цей комплекс – це, безумовно, справжній архітектурний шедевр, адже над її будівництвом працювали найкращі чеські, віденські та буковинські майстри.



Резиденція митрополитів у Чернівцях / Фото Чернівецький національний університет

Зараз резиденція – це головний корпус Чернівецького національного університету. Будівля неймовірно впізнавана, і під час поїздки до міста її точно не можна пропустити.

Вулиця Ольги Кобилянської

Це – головна пішохідна вулиця Буковини. Тут ви побачите самий центр Чернівців, переповнений крамницями, затишними кав'ярнями та сувенірними магазинчиками. Кожна будівля на цій вулиці дихає неповторною історією, тож ви знайдете, на що подивитися.

Аптека-музей

Поки ви не покинули вулицю Кобилянської, варто зайти до одного невеликого музею – аптеки. Подібні музеї можна знайти тільки в двох інших містах України – Києві та Львові; історія цієї ж аптеки почалася ще на початку 20 століття.

Наразі це єдина аптека у місті, де й сьогодні виготовляють лікарські форми на замовлення, тож тут точно варто побувати і побачити все на власні очі.



Чернівецька аптека-музей / Фото "Фармацевтична енциклопедія"

Чернівецький скансен

Музей архітектури та побуту – це місце, де ви можете найкраще пізнати традиції та побут Буковини попередніх століть. Серед природи ви можете роздивитися старовинні хати, корчми та млини, побачити стару кузню та церкву.

Органний зал

Ось ще одне обов'язкове місце для відвідування. Насправді органним залом називають вірменську католицьку церкву східного обряду святих апостолів Петра та Павла. Освячення споруди провели ще 1875 року, а 1988 тут встановили величний орган, який досі працює та радує відвідувачів.



Органний зал у Чернівцях / Фото Foursquare

Ось ще кілька цікавих місць, які ви можете відвідати у Чернівцях: