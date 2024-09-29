Лучше всего планировать свой участок еще по горячим следам – пока вы помните, где росли овощи на огороде в этом году. Ведь сажать два раза подряд одинаковую культуру на том же месте нельзя, так же как не стоит высаживать капусту после некоторых других овощей, пишет Good Harvest.

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Где посадить капусту?

Лучше всего для светолюбивой капусты выбрать участок, который хорошо освещен в течение 11 – 12 часов в день и хорошо защищен от сквозняков. Капуста также очень любит влагу, но ее застой у корней может привести к растрескиванию кочанов, поэтому этого нужно избегать.

Почва для капусты должна быть рыхлой и плодородной, а кислотность – нейтрально или слабощелочной.

Хорошими растениями-предшественниками для капусты будут картофель, огурцы, бобовые, кабачки и большинство сидератов. Кроме того, допускается также посадка после помидоров, баклажанов, лука и перца.



Капусту нужно посадить на правильном месте / Фото Pexels

А вот после самой капусты, редьки, свеклы, тыквы и редиса высаживать овощ не советуют, ведь урожая он тогда много не даст. Вообще сажать капусту на прежнем месте рекомендуют не ранее, чем за 2 – 3 года, ведь это поможет предотвратить концентрацию в земле вредителей и болезней, что типичны для капусты.

Но вы также можете позаботиться о том, чтобы посадить возле капусты на следующий год некоторые растения-соседи, которые помогут овощу дать качественный и сильный урожай. Замечательными соседями для капусты станут бархатцы, ромашка, укроп, розмарин и шалфей – они могут отпугивать белокрылку, которая часто портит урожай.

А вот от слизней поможет посадка настурции или чеснока, которые можно посадить по краям участка капусты. Зато не рекомендуют сажать рядом другие виды капустных, редис и брокколи, ведь крестоцветные могут привлечь на участок больше вредителей.