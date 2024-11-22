Денежное дерево – это очень популярное комнатное растение, которое можно найти чуть ли не в каждом доме, сообщает 24 Канал. Оно неприхотливое в уходе, а также несет в дом очень положительную энергетику. Вот только нужно знать, как ее использовать на полную.

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Где нужно поставить денежное дерево

Само по себе растение совсем не капризное, и оно хорошо будет расти практически в любом уголке дома. Впрочем, если вы хотите с его помощью привлечь удачу и богатство, тогда нужно с большим вниманием отнестись к месту, в котором выставите растение.

Эзотерики убеждены, что это растение имеет женскую энергетику, которая отличается особой символикой – может притягивать деньги. Толстянка активизирует энергию денег лучше, если будет стоять в юго-восточной части дома. Кроме того, в этом месте растение сможет обезопасить вас от скандалов и ссор в доме.



Толстянку нужно ставить в правильной точке / Фото Pexels

Кстати, есть несколько других вещей, кроме расположения растения, на которые также нужно обратить внимание. Чтобы достичь финансового успеха, советуют не купить уже взрослое растение, а вырастить его из ростка самостоятельно. Сначала его нужно поставить в стаканчик с водой, чтобы он пустил корни, и уже после этого сажать в землю.

Одного листочка денежного дерева также вполне хватит для посадки, и с ним нужно провести те же манипуляции, что и с ростком. В идеале сажать денежное дерево нужно на месяц, растущего. Во время посадки можно закопать в горшок монетку, или даже несколько, но их обязательно нужно класть гербом вверх.

Еще один важный совет – с вниманием подойдите к выбору горшка. Он должен быть красным, ведь именно этот цвет символизирует деньги и финансовый успех.