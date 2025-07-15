В этих 3 местах нельзя хранить деньги: притянете нищету

Многие люди хранят деньги у себя дома, подыскивая для этого удобные и безопасные места. Впрочем, согласно приметам, далеко не везде можно прятать купюры.

Оказывается, далеко не везде в доме можно прятать деньги – ведь это может притянуть бедность к их владельцу, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Книги

Когда люди выбирают места для своих денег, очень часто как надежный тайник выбирают книги, и банкноты кладут прямо между страниц. Несмотря на то, что место может казаться безопасным и удачным, приметы утверждают, что класть туда свои сбережения не стоит.

Оказывается, такой тайник может привести к непредсказуемым значительным расходам – особенно если в книге описываются трагические события.



Нельзя прятать деньги в книгах / Фото Pexels

Матрас

Прятать деньги под матрас – это одна из худших идей, ведь деньги, даже спрятанные в доме, должны работать на вас. А матрас – это место для отдыха и сна, и это значит, что и ваши финансы начнут "отдыхать". Очень трудно будет накопить и удачно потратить деньги, хранящиеся в таком месте.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что нужно положить под подушку для того, чтобы притянуть к себе удачу и большие деньги.

Место у входной двери

Не стоит выбирать за тайник для денег также любое место неподалеку от входной двери. Прежде всего, это не очень безопасно; во-вторых, тогда ваши деньги будут очень легко приходить и уходить – и их не получится накопить как следует.

Некоторые эзотерики также верят, что это может спровоцировать финансовые трудности.