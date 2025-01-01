Никогда не ставьте телевизор в этом месте: призовете скандалы в дом
Оказывается, неправильно расположенный телевизор может нарушить энергетику в семье и ухудшить отношения.
Когда вы выбираете место для нового телевизора в своем доме или просто хотите устроить перестановку, нужно запомнить, что далеко не все места являются удачными, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".
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Где в доме нельзя ставить телевизор
Очень часто телевизоры ставят в спальне, но именно в этой комнате прибора точно не место – вроде черный экран телевизора блокирует положительную энергетику в доме и может привести к скандалам и ссорам.
Кроме того, телевизор в спальне может повлиять и на ваш отдых и финансовое положение. Также эксперты не советуют ставить телевизор в любых комнатах, где спят члены семьи. Зато лучшим местом для телевизора будет гостиная.
Спальня же должна быть комнатой с легкой атмосферой, и нельзя допускать, чтобы место силы и отдыха стало загроможденным. Желательно вместо телевизора в спальне выставить свежие цветы, свечи, ароматические палочки.
Телевизор нельзя ставить в спальне / Фото Pexels
Что вместо этого поставить в спальне
Эзотерики советуют избегать очень больших вещей в спальне – мол, они могут плохо повлиять на ваш отдых. Вместо этого нужно наполнить комнату вещами, приносящими вам радость и вдохновение.
Одна из лучших обновок для этой комнаты – это несколько вазонов с живыми цветами. Вот которые привлекают удачу в дом:
- Спатифиллум – его также называют "женским счастьем". Растение создает атмосферу гармонии и притягивает согласие и любовь.
- Фиалка – в комнате, где стоит фиалка, не будут ссориться. Также растение является символом вечной преданности.
- Антуриум – невероятное растение подойдет для мужской спальни. Она способствует в любви и придает внутренней силы.