Ніколи не ставте телевізор у цьому місці: прикличете скандали в дім

Виявляється, неправильно розташований телевізор може порушити енергетику в родині та погіршити стосунки.

Коли ви обираєте місце для нового телевізора у своєму домі чи просто хочете влаштувати перестановку, потрібно запам'ятати, що далеко не всі місця є вдалими, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Де в домі не можна ставити телевізор

Дуже часто телевізори ставлять у спальні, але саме у цій кімнаті приладу точно не місце – начебто чорний екран телевізора блокує позитивну енергетику в будинку та може призвести до скандалів та сварок.

Окрім того, телевізор у спальні може вплинути і на ваш відпочинок та фінансове становище. Також експерти не радять ставити телевізор у будь-яких кімнатах, де сплять члени родини. Натомість найкращим місцем для телевізора буде вітальня.

Спальня ж має бути кімнатою з легкою атмосферою, і не можна допускати, аби місце сили та відпочинку стало захаращеним. Бажано замість телевізора в спальні виставити свіжі квіти, свічки, ароматичні палички.



Телевізор не можна ставити у спальні / Фото Pexels

Що натомість поставити в спальні

Езотерики радять уникати дуже великих речей у спальні – мовляв, вони можуть погано вплинути на ваш відпочинок. Натомість потрібно наповнити кімнату речами, що приносять вам радість та натхнення.

Одна з найкращих обновок для цієї кімнати – це кілька вазонів з живими квітами. Ось які навертають удачу в дім: