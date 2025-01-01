Ніколи не ставте телевізор у цьому місці: прикличете скандали в дім

1 січня 2025, 18:23
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Автор: Марина Блохіна

Виявляється, неправильно розташований телевізор може порушити енергетику в родині та погіршити стосунки.

Коли ви обираєте місце для нового телевізора у своєму домі чи просто хочете влаштувати перестановку, потрібно запам'ятати, що далеко не всі місця є вдалими, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".  

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Де в домі не можна ставити телевізор

Дуже часто телевізори ставлять у спальні, але саме у цій кімнаті приладу точно не місце – начебто чорний екран телевізора блокує позитивну енергетику в будинку та може призвести до скандалів та сварок. 

Окрім того, телевізор у спальні може вплинути і на ваш відпочинок та фінансове становище. Також експерти не радять ставити телевізор у будь-яких кімнатах, де сплять члени родини. Натомість найкращим місцем для телевізора буде вітальня. 

Спальня ж має бути кімнатою з легкою атмосферою, і не можна допускати, аби місце сили та відпочинку стало захаращеним. Бажано замість телевізора в спальні виставити свіжі квіти, свічки, ароматичні палички. 


Телевізор не можна ставити у спальні / Фото Pexels

Що натомість поставити в спальні

Езотерики радять уникати дуже великих речей у спальні – мовляв, вони можуть погано вплинути на ваш відпочинок. Натомість потрібно наповнити кімнату речами, що приносять вам радість та натхнення. 

Одна з найкращих обновок для цієї кімнати – це кілька вазонів з живими квітами. Ось які навертають удачу в дім: 

  • Спатифілум – його також називають "жіночим щастям". Рослина створює атмосферу гармонії та притягує злагоду й кохання. 
  • Фіалка – в кімнаті, де стоїть фіалка, не будуть сваритися. Також рослина є символом вічної відданості. 
  • Антуріум – неймовірна рослина підійде для чоловічої спальні. Вона сприяє у коханні та надає внутрішньої сили. 