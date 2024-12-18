Деякі речі з секонд-хенду можуть стати ідеальним доповненням до вашого гардероба. Але покупка деякого одягу тут може стати ризикованою і зовсім небажаною, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Цікаво Чому не можна дарувати шкарпетки: ви й не підозрювали

Спідня білизна

Є причина, з якої у жодному магазині ви не зможете повернути спідню білизну, навіть якщо вона новенька. Все, що близько до тіла, не має бути одягом, на якому варто економити. І незалежно від того, наскільки ретельно ви чистите одяг після покупки у секонд-хенді, купувати там труси чи бюстгальтери все ж не варто.

Велосипедні чи спортивні шоломи

Ці предмети мають захищати вас, і зазвичай шоломи вважаються небезпечними навіть після того, як вони просто падали. У комісійному магазині буде складно визначити, чи був шолом пошкоджений так, тільки подивившись на нього.

Окрім того, не варто купувати перший-ліпший шолом, адже вони мають підходити вам за розміром, інакше вони не захищатимуть вас як слід.

Одяг з запахом чи плямами

Якщо ви знайшли цікаву та симпатичну річ, яка містить плями чи неприємно пахне, краще не сподіватися, що вам вдасться відіпрати це вдома. Перед тим, як продавати одяг, у секонд-хендах його обробляють. Якщо він залишається брудним, це може свідчити, що пляма складна та застаріла.

І цілком імовірно, у вас не вийде її вивести. А це значить, що ви просто витратите гроші на річ, яку навіть не зможете носити.

Купальники

Будь-який одяг, який прилягає щільно до тіла, варто купувати новим. Але є й ще один нюанс, через який покупка ношеного купальника може бути не найкращою ідеєю: якщо він опинився на секонд-хенді, є велика ймовірність, що він вже не такий еластичний, як колись, і він може не сидіти на вас добре.



Купальники не варто купувати у секонд-хенді / Фото Pexels

Взуття

Ідея купити дешеве взуття на секонд-хенді може видатися спокусливою, але варто дуже уважно оглянути будь-яку пару, яку ви збираєтеся купити. Нерівномірний знос через ходу попереднього власника може спричинити не тільки незручності, але й травми стоп, стегон та спини, якщо носити взуття протягом тривалого часу. Особливо обережними варто бути зі спортивним взуттям.