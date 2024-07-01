Как защитить помидоры от грибковых заболеваний: маленькая хитрость, проверенная годами

Если на помидорах появился грибок, то в борьбе с ним поможет фурацилин. Дачники постоянно его применяют в борьбе с болезнью, которая поражает овощи.

Помидоры нужно выращивать внимательно и бдительно. Они не защищены от всевозможных инфекций, поэтому часто на них может "бросаться" грибок. Лечить его не совсем просто, поэтому надо проводить профилактику и следить за развитием растения. Огородники советуют сразу начинать усиленное лечение при первых признаках болезни.

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Какие есть грибковые заболевания помидоров

Самым распространенным заболеванием является фитофтороз, который поражает плод снизу. Бурое пятно каждый раз становится больше, тогда погибает овощ и все растение. Фитофтороз наступает от избытка влаги.

Трудно вывести из помидоров грибковую инфекцию макроспориоз. Признаком являются бурые пятна на листьях, которые увеличиваются, а тогда листья начинают отмирать. Эти пятна также могут быть на самих плодах. Чаще всего макроспориоз появляется в сильную летнюю жару.

Септориаз поражает все растение. Появиться грибок может еще на самой стадии рассады. Инфицирование ускоряет повышенная влажность и растение начинает сразу погибать.



Для профилактики помидоров надо использовать фурацилин / Фото Pexels

А вот белая и бурая гниль появляется из-за неумеренной подкормки растений навозом. Провоцирует появление высокая влажность. После пятен на плодах помидоры уже нельзя никак спасти.

Вершинная гниль распространяется очень быстро и появляется на плодах. При обнаружении первых признаков их надо сразу удалить.

Самым опасным заболеванием томата считается черная ножка. Растение после этого грибка спасти уже невозможно.

Как использовать фурацилин от грибков

Дачники используют фурацилин для профилактики грибковых инфекций. Одну таблетку фурацилина надо раскрошить в порошок и растворить в литре воды. Тогда налейте раствор в распылитель и обработайте им томаты. Желательно эту процедуру проводить раз в неделю утром или вечером, когда нет палящих солнечных лучей.