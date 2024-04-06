Как избавиться от грязи и бактерий из стиральной машинки: простые советы, которые работают

Иногда стиральная машинка может плохо пахнуть, а это значит, что в ней накопилось много бактерий и грязи, которых надо избежать. Если вам кажется, что прибор, который стирает вещи способен сам самоочищаться, то это не так.

Когда вы длительное время не моете стиральную машину, то это приводит к тому, что после стирки одежда будет иметь неприятный запах, а машинка накопит грязь и бактерии.

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Как избавиться от плохого запаха из стиральной машинки

Эксперт по уборке Сара Демпси говорит, что влажная среда внутри стиральной машинки может быть рассадником цветении и бактерий.

Чаще всего в очистке нуждается резинка на дверце стиральной машинки. Под ней может скапливаться очень много грязи, которая создает плохой запах. Чтобы стиральная машинка перестала вонять, просто запустите пустой горячий цикл стирки. Внутрь можете бросить специальную таблетку, которая предназначена для чистки стиральной машинки.

Этот простой способ способен удалить грязь и бактерии из стиральной машины. Впрочем вы также можете воспользоваться несколькими бытовыми средствами, чтобы почистить стиральную машинку.



Очистить стиральную машинку можно легко / Фото Pexels

Опрыскайте барабан стиральной машинки уксусом, а вокруг барабана протрите чистой тканью, чтобы избавиться от остатков от жесткой воды.

Уксус также можно залить в дозатор для порошка и запустить цикл стирки, чтобы еще лучше очистить стиральную машинку. Чтобы она не затухала и не воняла, всегда открывайте дверцу. Также не забывайте отодвигать ящик для стирального порошка, чтобы предотвратить накопление плесени и бактерий.

Если же вы выполнили все вышеупомянутые методы от избавления плохого запаха, а стиральная машинка продолжает вонять, то стоит осмотреть стояк, поскольку именно там может собраться грязная и вонючая вода.