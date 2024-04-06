Як позбутися бруду та бактерій з пральної машинки: прості поради, які працюють

Часом пральна машинка може погано пахнути, а це означає, що в ній накопичилося багато бактерій та бруду, яких треба уникнути. Якщо вам здається, що прилад, який пере речі здатен сам самоочищуватися, то це не так.

Коли ви тривалий час не миєте пральну машину, то це призводить до того, що після прання одяг матиме неприємний запах, а машинка накопичить бруд та бактерії.

Читайте також Як видалити жовті розводи у ванній: допоможе проста паста

Як позбутися поганого запаху з пральної машинки

Експертка з прибирання Сара Демпсі каже, що вологе середовище всередині пральної машинки може бути розсадником цвіті та бактерій.

Найчастіше очищення потребує резинка на дверцятах пральної машинки. Під нею може накопичуватися дуже багато бруду, який створює поганий запах. Щоб пральна машинка перестала смердіти, просто запустіть пустий гарячий цикл прання. Всередину можете кинути спеціальну таблетку, яка призначена для чищення пральної машинки.

Цей простий спосіб здатен видалити бруд та бактерії з пральної машини. Втім ви також можете скористатися кількома побутовими засобами, щоб почистити пральну машинку.



Очистити пральну машинку можна легко / Фото Pexels

Обпризкайте барабан пральної машинки оцтом, а навколо барабана протріть чистою тканиною, щоб позбутися залишків від жорсткої води.

Оцет також можна залити в дозатор для порошку та запустити цикл прання, щоб ще краще очистити пральну машинку. Щоб вона не затухала й не смерділа, завжди відкривайте дверцята. Також не забувайте відсувати ящик для прального порошка, щоб запобігти накопиченню цвілі та бактерій.

Якщо ж ви виконали всі вищезгадані методи від позбавлення поганого запаху, а пральна машинка продовжує смердіти, то варто оглянути стояк, оскільки саме там може зібратися брудна й смердюча вода.