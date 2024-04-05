Жовті плями на ванній чи унітазі можуть скласти у гостей неприємне враження, що ви взагалі не прибираєте у будинку. І ці плями можуть зробити ваші меблі і ванну занедбаними, попри усі ваші зусилля.

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Найкращий спосіб запобігти тому, щоб плями жовтизни на вашій ванній стали постійними – це ретельно зайнятися ними відразу ж після того, як вони з'являться. Втім, використання агресивних хімікатів може бути зовсім не найкращим варіантом.

Як відчистити вапняний наліт

Зазвичай основною причиною появи плям на ванній – це вапняний наліт, що може змінити її білий колір. Він виникає через жорстку воду, адже на поверхні вашої ванної залишаються магній та кальцій.

Ще одна причина виникнення нальоту – це дубильні речовини, що є у воді та гнилі органічні речовини – наприклад, рідина тіла та олії. Окрім того, через жовті плями у вашій ванній кімнаті може з'явитися гнилий та затхлий запах.

Найкращий спосіб видалити подібні плями – це використання натуральної суміші. Наприклад, ви можете використати перекис водню та харчову соду. Зважайте на те, що вона не тільки видалить плями, але і допоможе дезінфікувати місце, на якому ви використаєте суміш.

Після того, як ви приготуєте потрібно пусту, вам потрібно рівномірно нанести її на ванну, і особливу увагу приділити ділянкам, які мають більші плями.

Суміш потрібно залишити на ванній на 20 хвилин, а після цього використати губку, щоб ретельно витерти усі плями. Ви можете потім або промити ванну, або повторити усі кроки ще раз, поки всі шматки бруду не зникнуть остаточно.