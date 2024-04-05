Спробуйте застосувати кілька народних методів, щоб перевірити, що вони дійсно працюють. З липким жирним нальотом зустрічаються майже всі господині на своїй кухні. Видаляти плями, які в’їлися завжди складно, але цілком можливо.

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Не радимо вам застосовувати хімічні засоби, оскільки вони можуть пошкодити поверхню меблів. Тому радимо вам обрати для себе способи від видалення плям, якими користувалися ще наші бабусі.

Мильна вода

У теплу воду налийте рідке мило та зробіть легку пінку. У мильний розчин занурте губку для миття посуду та помийте меблі від жиру, а тоді витріть сухою тканиною.



Жирні кухонні плями можна легко відчистити / Фото Pexels

Cода

Соду також треба розвести у теплій воді. Втім для цього методу змочіть вже не губку, а щітку. Акуратно почистіть нею меблі, а потім протріть чистою ганчіркою, змоченою в теплій воді.

Оцет

Паперовий рушник змочіть у розведеному оцті. Протріть ним жирні ділянки на кухонних меблях, але не витирайте одразу. Дайте оцту хоча б 15 хвилин, щоб роз’їсти пляму, а вже після цього протріть губкою, змоченою в теплій воді.

Ці засоби не лише є доступними та знайдуться на кухні в кожної господині. Але й прості у застосуванні, тож вам не доведеться витратити на прибирання багато часу.