Коли проєктували духовку піч, ящик внизу в ній з'явився недарма. Спершу передбачалося, що готову страву із духовки можна було би поставити в шафу під духовкою.

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Початкове призначення ящика під духовкою

Ця конструкція під духовою піччю спершу створювалася для того, щоб бути своєрідним утеплювачем для приготованих страв. І коли ви виймаєте гарячий посуд із духовки, ви можете перемістити його саме до цієї ніші. Таке розташування допоможе вам зберегти теплі страви справді теплими, і водночас вони не займатимуть місце на конфорках вашої плити.

А тепло від конфорок, що працюють, рівномірно розподіляється по духовці та просторі під нею, і це також забезпечує ідеальну температуру для того, щоб підтримувати вихідну температуру їжі.

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Окрім того, що ящик може виконувати функцію теплоізоляцію, він також може і вентилювати вашу духовку. Коли ваша духовка працює, вона виділяє значну кількість тепла, яке може підвищити температуру навколишнього середовища. Звісно, це може зробити кухню некомфортною.

А ось спеціальне відділення внизу допомагає вивести повітря із робочої зори, і це допомагає підтримувати правильну температуру.

Розмір шафи під духовкою може змінюватися в залежності від моделі плити. У деяких плитах вони досить великі, а ось у інших – компактніші. Зазвичай в них також є ще висувна полиця або ж решітка для полегшення доступу.