Когда проектировали духовку печь, ящик внизу в ней появился недаром. Сначала предполагалось, что готовое блюдо из духовки можно было бы поставить в шкаф под духовкой.

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Первоначальное назначение ящика под духовкой

Эта конструкция под духовой печью сначала создавалась для того, чтобы быть своеобразным утеплителем для приготовленных блюд. И когда вы вынимаете горячую посуду из духовки, вы можете переместить ее именно в эту нишу. Такое расположение поможет вам сохранить теплые блюда действительно теплыми, и одновременно они не будут занимать место на конфорках вашей плиты.

А тепло от конфорок, работающих, равномерно распределяется по духовке и пространстве под ней, и это также обеспечивает идеальную температуру для того, чтобы поддерживать исходную температуру пищи.

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Кроме того, что ящик может выполнять функцию теплоизоляции, он также может и вентилировать вашу духовку. Когда ваша духовка работает, она выделяет значительное количество тепла, которое может повысить температуру окружающей среды. Конечно, это может сделать кухню некомфортной.

А вот специальное отделение внизу помогает вывести воздух из рабочей зоны, и это помогает поддерживать правильную температуру.

Размер шкафа под духовкой может меняться в зависимости от модели плиты. В некоторых плитах они достаточно большие, а вот в других – более компактные. Обычно в них также есть еще выдвижная полка или же решетка для облегчения доступа.