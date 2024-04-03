Эти фрукты также имеют определенный срок годности и порой могут даже преждевременно испортиться. Чтобы уберечь их от порчи, стоит воспользоваться некоторыми советами и подсказками.

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Несколько веков назад люди хранили яблоки особым образом, чтобы продлить им жизнь. Одна специалист поделилась рассказом о том, как люди оставляли яблоки свежими в течение многих месяцев еще несколько веков назад.

Но есть одна важная вещь: чтобы ваше яблоко было идеальным, оно должно быть не побитым, без порезов, повреждений, а плодоножка должна быть целой. Тогда упакуйте яблоки в сухой материал: опилки, зерно, песок или газету.

Газета предотвращает то, чтобы одно яблоко уничтожало все остальные. Если же один фрукт испортится, то этилен, который выделяется от фрукта, будет сдержан благодаря бумаге и не повредит все остальные яблоки.

Храните их в темной кладовке, подальше от картофеля. Этот овощ, как и многие другие, выделяет газ, который вызывает созревание яблок.



Чтобы яблоки были дольше свежими, их надо правильно хранить / Фото Pexels

Но обратите внимание на то, что этот метод работает с садовыми яблоками, а не магазинными, которые были обработаны химикатами.

Эксперт говорит, что если применить один из этих методов, то ваши фрукты будут храниться гораздо дольше.