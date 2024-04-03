Ці фрукти також мають певний термін придатності та часом можуть навіть передчасно зіпсуватися. Щоб вберегти їх від псування, варто скористатися деякими порадами та підказками.

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Кілька століть тому люди зберігали яблука особливим чином, аби продовжити їм життя. Одна фахівчиня поділилася розповіддю про те, як люди залишали яблука свіжими впродовж багатьох місяців ще кілька століть тому.

Та є одна важлива річ: щоб ваше яблуко було ідеальним, воно має бути не побитим, без порізів, пошкоджень, а плодоніжка має бути цілою. Тоді запакуйте яблука в сухий матеріал: тирсу, зерно, пісок чи газету.

Газета запобігає тому, аби одне яблуко знищувало всі решту. Якщо ж один фрукт зіпсується, то етилен, який виділяється від фрукта, буде стриманий завдяки паперу та не пошкодить всі інші яблука.

Зберігайте їх в темній коморі, подалі від картоплі. Цей овоч, як і багато інших, виділяє газ, який спричиняє дозрівання яблук.



Щоб яблука були довше свіжими, їх треба правильно зберігати / Фото Pexels

Але зверніть увагу на те, що цей метод працює з садовими яблуками, а не магазинними, які були оброблені хімікатами.

Експертка каже, що якщо застосувати один з цих методів, то ваші фрукти будуть зберігатися набагато довше.