Зберігання овочів у холодильнику – це очевидне й правильне рішення, однак не для недостиглих помідорів. У холодному місці вони не лише не пом’якшають, але й втратять передчасно свій смак.

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Як допомогти помідорам дозріти

Експертка Луїза Гюйн розповіла, що помідори просто не можуть дозріти в холодильнику через низьку температуру, тому не очікуйте, що твердий помідор куплений на базарі чи в супермаркеті буде смачним.

За її словами, недозрілі помідори треба зберігати на кухні при кімнатній температурі, але подалі від сонячних променів. Що цікаво, зберігати їх варто ніжкою вниз.

Якщо ви придбали геть зелені помідори, то їх варто протримати на кухні від 2 до 5 днів. Кімнатна температура дозволить їм дозріти природним шляхом та покращить смак.



Як правильно зберігати помідори / Фото Pexels

Коли ж помідори почервоніють, то їх треба зберігати в пакеті в холодильнику. Такий метод сповільнить процес дозрівання. Експертка каже, що навіть перезрілі помідори добре протримаються в холодильнику впродовж трьох днів.

А ось, якщо вам потрібно буде прискорити процес дозрівання помідорів, то їх треба поставити на підвіконня з прямим сонячним світло або неподалік вази з фруктами. Фрукти виділяють газ етилен, який допомагає швидше дозрівати плодам, які є поруч. Зберігати поруч фрукти з овочами – найкращий спосіб досягнути дозрівання.

Щоб смак помідора був кращим та смачнішим, перед вживанням витягніть їх з холодильника та поставте хоча б на пів години на кухню, щоб вони охололи та досягнули кімнатної температури. Холодний помідор є не таким смачним, як той, що вже деякий час постояв на кухонному столі.