Маленькі смужки пластику засмічують та ламають обладнання, тому для переробки не годяться, а на звалищах вони розкладаються десятки років, отруюючи ґрунт й воду. Тому постарайтеся їх не викидати та застосовувати в побуті. Розповімо вам кілька ідей, які вам стануть в нагоді.

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Зав’язування шнурів

Шматочками пластику зв’язуйте шнури від комп’ютера, зарядки чи кабелі, щоб вони не плуталися. Також ними можна зав’язувати шнурки для взуття, залишки ниток для в’язання чи будь-що інше.

Затискач для скотчу

Кожен з нас стикався з моментом, коли дуже важко вдається знайти кінчик клейкої стрічки. Якщо позначити це місце пластиковим затискачем, то в майбутньому лише зекономите свій час, бо вам не доведеться шукати початок скотчу.



Хлібною застібкою можна прикріплювати кінець скотчу / Фото Pexels

Опора для рослин

Деякі рослини мають дерев’яні палички чи ґрати, які слугують їм опорами. Але часом постає питання: чим же їх закріпити до цієї опори? Відповідь досить проста. Просто зафіксуйте рослину хлібним затискачем.

Замок для клітки

Домашні гризуни часом люблять вилазити на волю та справляються з клямками на клітках. Щоб їх не доводилося шукати по всьому будинку та не вішати замок, спробуйте скористатися кліпсами з хлібної упаковки. Просто закріпіть їх в тих місцях, звідки тварина не зможе втекти.

Пряме призначення

Використовуйте затискачі за їхнім прямим призначенням. Ви можете надійно закрити будь-який пакет з продуктами. Така пластикова застібка не розстібнеться сама по собі.