Попробуйте применить несколько народных методов, чтобы проверить, что они действительно работают. С липким жирным налетом встречаются почти все хозяйки на своей кухне. Удалять въевшиеся пятна, всегда сложно, но вполне возможно.

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Не советуем вам применять химические средства, поскольку они могут повредить поверхность мебели. Поэтому советуем вам выбрать для себя способы от удаления пятен, которыми пользовались еще наши бабушки.

Мыльная вода

В теплую воду налейте жидкое мыло и сделайте легкую пенку. В мыльный раствор окуните губку для мытья посуды и помойте мебель от жира, а потом вытрите сухой тканью.



Жирные кухонные пятна можно легко отчистить / Фото Pexels

Сода

Соду также надо развести в теплой воде. Впрочем для этого метода смочите уже не губку, а щетку. Аккуратно почистите ею мебель, а затем протрите чистой тряпкой, смоченной в теплой воде.

Уксус

Бумажное полотенце смочите в разведенном уксусе. Протрите им жирные участки на кухонной мебели, но не вытирайте сразу. Дайте уксусу хотя бы 15 минут, чтобы разъесть пятно, а уже после этого протрите губкой, смоченной в теплой воде.

Эти средства не только доступны и найдутся на кухне у каждой хозяйки. Но и просты в применении, поэтому вам не придется потратить на уборку много времени.