Чем отбелить подошву белых кроссовок: гениальное решение, которое знали не все

Даже в зимнюю пору модницы не отказываются от кроссовок, которые все еще создают стильное сочетание с пуховиками, дубленками или пальто. Кроме того, теперь магазины предлагают еще и утепленные кроссовки, поэтому делимся лайфхаком, благодаря которому кроссовки всегда будут иметь белоснежный вид.

Несмотря на то, что начало зимы не обещает снега, кроссовки все равно загрязняются, даже если на улице сухо, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец. Часто мы пользуемся щетками для удаления грязи с подошвы кроссовок, однако ее недостаточно для того, чтобы кроссовки оставались белоснежными.

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В таком случае стоит воспользоваться действенным раствором, который уберет любые пятна или грязь за считанные минуты.

Как отбелить подошву кроссовок

Чтобы подошва кроссовок оставалась белоснежной, смешайте 1 столовую ложку зубной пасты с 1 столовой ложкой соды и 1 столовой ложкой ополаскивателя для посудомоечной машины.

Все хорошо размешайте и перемешайте до однородной массы. Нанесите раствор на подошву с помощью щетки на 10 минут. После этого хорошо протрите, уберите все лишнее влажной тряпкой и ваши кроссовки снова станут как новые.

Отбеливание кроссовок интересным методом: смотрите видео

Кроме отбеливания подошвы кроссовок, можно прибегнуть и к очистке самих кроссовок. С грязью хорошо справляется пищевая сода, поэтому смешайте ее в равных частях со средством для мытья посуды и пройдитесь везде щеткой, которую предварительно надо смочить в воде.

После того, как почистите кроссовки этим средством, пройдитесь сверху влажной тряпкой, а потом бумажными полотенцами, чтобы убрать всю лишнюю влагу.

Также кроссовки можно мыть с помощью соды и лимонного сока. Столовую ложку сока надо смешать со столовой ложкой соды и кашеобразную смесь нанести на кроссовки и почистить с помощью мягкой щетки. Через 30 минут все смойте теплой водой и протрите насухо.