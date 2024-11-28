Чим відбілити підошву білих кросівок: геніальне рішення, яке знали не всі

Навіть в зимову пору модниці не відмовляються від кросівок, які все ще створюють стильне поєднання з пуховиками, дублянками чи пальтами. Окрім того, тепер магазини пропонують ще й утеплені кросівки, тому ділимося лайфхаком, завдяки якому кросівки завжди будуть мати білосніжний вигляд.

Попри те, що початок зими не обіцяє снігу, кросівки все одно забруднюються, навіть якщо надворі сухо, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець. Часто ми користуємося щітками для видалення бруду з підошви кросівок, однак її недостатньо для того, щоб кросівки залишалися білосніжними.

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У такому випадку варто скористатися дієвим розчином, який прибере будь-які плями чи бруд за лічені хвилини.

Як відбілити підошву кросівок

Щоб підошва кросівок залишалася білосніжною, змішайте 1 столову ложку зубної пасти з 1 столовою ложкою соди та 1 столовою ложкою ополіскувача для посудомийної машини.

Все добре розмішайте й перемішайте до однорідної маси. Нанесіть розчин на підошву за допомогою щітки на 10 хвилин. Після цього добре протріть, приберіть все зайве вологою ганчіркою й ваші кросівки знову стануть наче нові.

Відбілювання кросівок цікавим методом: дивіться відео

Окрім відбілювання підошви кросівок, можна вдатися й до очищення самих кросівок. З брудом добре справляється харчова сода, тож змішайте її в рівних частинах із засобом для миття посуду й пройдіться всюди щіткою, яку попередньо треба змочити у воді.

Після того, як почистите кросівки цим засобом, пройдіться зверху вологою ганчіркою, а тоді паперовими рушничками, щоб прибрати всю зайву вологу.

Також кросівки можна мити за допомогою соди та лимонного соку. Столову ложку соку треба змішати зі столовою ложкою соди й кашоподібну суміш нанести на кросівки й почистити за допомогою м’якої щітки. Через 30 хвилин все змийте теплою водою й протріть насухо.