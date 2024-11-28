Прання пуховика – це зовсім непросте завдання, повідомляє 24 Канал. Якщо підійти до цього бездумно, він може втратити привабливий вигляд, а наповнювач зіб'ється у грудочки. На щастя, цього легко можна уникнути.

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Який режим використовувати для прання пуховика?

Під час необережного прання вашого улюбленого пуховика його можна дуже просто зіпсувати. Втім, це не значить, що прати його не варто – адже інакше він виглядатиме неохайно вже на самому початку зими. Натомість потрібно розібратися, який режим для цього краще використовувати.

Фахівці переконані, що для цього потрібно обирати найбільш делікатний режим своєї пральної машини. Зважайте на те, аби температура була мінімальною – не більше, ніж 30 градусів. Також потрібно обрати мінімальну кількість обертів для віджимання.

Ще одна важлива порада, якою точно не варто нехтувати – не використовуйте під час прання пральний порошок. Натомість у спеціальний відсік варто залити рідкий мийний засіб. Зважайте, що гранули порошку можуть залишити сліди на матеріалі, адже вони погано розчиняються за низьких температур.

І останнє, але точно не за важливістю – вмикайте додатковий режим полоскання. Так ви точно будете впевнені у тому, що засіб для прання добре змився з поверхні вашого пуховика. Також у пральну машину разом з пуховиком ви можете покласти кілька тенісних м'ячиків, аби вони допомогли під час прання розподілити пух, аби він не збивався.



Пуховик потрібно прати максимально обережно / Фото Pexels

Як правильно сушити пуховик після прання?

Цей етап не менш важливий, адже пух – це складний матеріал для сушки, і розрівняти та сушити його варто на максимально пласкій та дихаючій поверхні. Ви можете використати звичайну сушарку для білизни, але обов'язково поставте її у приміщенні з опаленням.

Сушити пуховик у холодній кімнаті небезпечно – він може залежатися вологим, і всередині з'явиться неприємний запах. Коли ж пуховик просохне, може скластися враження, що пух всередині кудись зник – іноді це трапляється через те, що він збивається у грудочки. Тоді їх потрібно розім'яти в руках, а після цього гарно розтрусити пуховик, поки він не набуде попереднього об'єму.