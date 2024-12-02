Об этом знают единицы: как использовать хозяйственное мыло в быту

Хозяйственное мыло обожали наши бабушки. Сейчас оно уже не так популярно, но достаточно действенное. Оно подойдет для стирки, мытья пола или даже борьбы с грибком. Также хозяйственное мыло станет прекрасным союзником в уборке.

Мыло когда-то использовали не только для мытья рук, но и для активного использования в быту, пишет 24 Канал. Именно поэтому оно называется хозяйственным. Если в вашем доме нет хозяйственного мыла, то все же советуем его приобрести, поскольку оно выручит во многих ситуациях.

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Удаление пятен с тканей

Хозяйственное мыло прекрасно удаляет сложные пятна на одежде. Смочите ткань, натрите пятно мылом и оставьте на 20 минут. После указанного времени бросьте в стирку. Мыло удаляет следы от жира, чернил или травы и безопасен для деликатных тканей.

Удаление плесени

Плесень достаточно трудно вывести, поскольку она способна быстро вернуться обратно. Хозяйственное мыло способно вывести плесень. Намыльте им влажную губку и нанесите средство на темную часть стены или плитки. В мыле содержится щелочь, которая эффективно защитит поверхности от того, что плесень снова вернется.

Удаление плохого запаха

Нанесите несколько капель воды с хозяйственным мылом на ткань и протрите все поверхности, где чувствуете плохой запах. Совсем скоро от неприятного аромата ничего не останется.

Открывание ящиков

Если старые ящики плохо открываются, то проблему можно решить довольно просто. Нужно на них нанести сухое мыло, чтобы ящики начали легко открываться.



Хозяйственное мыло можно использовать в быту / Фото Pexels

Удаление запаха из холодильника

В холодильнике может быть неприятный запах. Избавиться от него поможет хозяйственное мыло. Положите небольшой кусок в холодильник, чтобы оно впитало лишнюю влагу и плохой запах. Чтобы очистить полочки, нужно приготовить раствор из мыла и воды и протереть им поверхности.

Уход за обувью

Кожаная обувь может быть в отличном состоянии благодаря хозяйственному мылу. Нужно нанести на нее тонкий слой мыла, дать высохнуть, а потом насухо вытереть мягкой тканью.