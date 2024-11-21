Зимой и куртки, и пуховики используются каждый день, и поэтому они пачкаются очень быстро, сообщает 24 Канал. И стирать их полностью каждый раз, когда вы замечаете жирные следы, все же не стоит – можно убрать загрязнения точечно и быстро.
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Как почистить рукава и воротник зимней куртки?
Прежде всего, нужно запомнить, что каждое новое средство для очистки куртки сначала стоит протестировать на незаметной ее части – на случай, если он не подойдет и повлияет на одежду совсем не так, как вы ожидали.
Кроме того, нельзя тереть грязь или пятно жесткой щеткой – вы можете деформировать ткань. Вместо этого следует использовать мягкую губку, тряпку или даже обычную влажную салфетку.
Вот несколько средств, которыми вы можете точечно очистить жирные пятна на рукавах:
- Нашатырный спирт. Вам нужно развести чайную ложку спирта и чайную ложку геля для мытья посуды, а после этого добавить эту смесь в 100 миллилитров воды. Смочите в растворе губку и нанесите его на пятно. Оставьте там на 30 минут и тщательно вымойте водой.
- Хозяйственное мыло. Им можно натереть проблемное место и оставить на 30 – 40 минут, а после этого вытереть влажной губкой и смыть.
- Перекись. Возьмите 3 чайные ложки средства и стакан воды и смешайте. В растворе смочите тряпку или ватный диск и нанесите на проблемную зону. Также можно смочить сверху лимонным соком и немного потереть. Оставьте на 20 минут, впоследствии промойте чистой водой.
Рукава можно очистить от жира / Фото Pexels
Общие советы по очистке засаленных рукавов
Для того, чтобы очистка пятен на рукавах прошло максимально быстро и успешно, нужно запомнить всего несколько шагов по очистке:
- Действовать стоит сразу. Чем раньше вы начнете очистку, тем больше шансов, что пятна смоются полностью.
- Как можно быстрее нужно промокнуть лишний жир салфеткой.
- Для предварительной очистки нужно капнуть на пятно моющим средством, вспенить и промыть водой.
Также если загрязнения очень сложные, гораздо лучше будет обратиться к профессионалам, чтобы они очистили ваш пуховик без возможности его повредить.