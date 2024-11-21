Зимой и куртки, и пуховики используются каждый день, и поэтому они пачкаются очень быстро, сообщает 24 Канал. И стирать их полностью каждый раз, когда вы замечаете жирные следы, все же не стоит – можно убрать загрязнения точечно и быстро.

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Как почистить рукава и воротник зимней куртки?

Прежде всего, нужно запомнить, что каждое новое средство для очистки куртки сначала стоит протестировать на незаметной ее части – на случай, если он не подойдет и повлияет на одежду совсем не так, как вы ожидали.

Кроме того, нельзя тереть грязь или пятно жесткой щеткой – вы можете деформировать ткань. Вместо этого следует использовать мягкую губку, тряпку или даже обычную влажную салфетку.

Вот несколько средств, которыми вы можете точечно очистить жирные пятна на рукавах:

Нашатырный спирт . Вам нужно развести чайную ложку спирта и чайную ложку геля для мытья посуды, а после этого добавить эту смесь в 100 миллилитров воды. Смочите в растворе губку и нанесите его на пятно. Оставьте там на 30 минут и тщательно вымойте водой.

. Вам нужно развести чайную ложку спирта и чайную ложку геля для мытья посуды, а после этого добавить эту смесь в 100 миллилитров воды. Смочите в растворе губку и нанесите его на пятно. Оставьте там на 30 минут и тщательно вымойте водой. Хозяйственное мыло . Им можно натереть проблемное место и оставить на 30 – 40 минут, а после этого вытереть влажной губкой и смыть.

. Им можно натереть проблемное место и оставить на 30 – 40 минут, а после этого вытереть влажной губкой и смыть. Перекись. Возьмите 3 чайные ложки средства и стакан воды и смешайте. В растворе смочите тряпку или ватный диск и нанесите на проблемную зону. Также можно смочить сверху лимонным соком и немного потереть. Оставьте на 20 минут, впоследствии промойте чистой водой.



Рукава можно очистить от жира / Фото Pexels

Общие советы по очистке засаленных рукавов

Для того, чтобы очистка пятен на рукавах прошло максимально быстро и успешно, нужно запомнить всего несколько шагов по очистке:

Действовать стоит сразу. Чем раньше вы начнете очистку, тем больше шансов, что пятна смоются полностью.

Как можно быстрее нужно промокнуть лишний жир салфеткой.

Для предварительной очистки нужно капнуть на пятно моющим средством, вспенить и промыть водой.

Также если загрязнения очень сложные, гораздо лучше будет обратиться к профессионалам, чтобы они очистили ваш пуховик без возможности его повредить.