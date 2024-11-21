Взимку і куртки, і пуховики використовуються кожного дня, і через це вони брудняться дуже швидко, повідомляє 24 Канал. Та прати їх повністю кожного разу, коли ви помічаєте жирні сліди, все ж не варто – можна прибрати забруднення точково і швидко.

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Як почистити рукава та комір зимової куртки?

Перш за все, потрібно запам’ятати, що кожен новий засіб для очищення куртки спершу варто протестувати на непомітній її частині – на випадок, якщо він не підійде та вплине на одяг зовсім не так, як ви очікували.

Окрім того, не можна терти бруд чи пляму жорсткою щіткою – ви можете деформувати тканину. Натомість варто використовувати м’яку губку, ганчірку чи навіть звичайну вологу серветку.

Ось кілька засобів, якими ви можете точково очистити жирні плями на рукавах:

Нашатирний спирт . Вам потрібно розвести чайну ложку спирту та чайну ложку гелю для миття посуду, а після цього додати цю суміш у 100 мілілітрів води. Змочіть у розчині губку та нанесіть його на пляму. Залиште там на 30 хвилин та ретельно вимийте водою.

. Вам потрібно розвести чайну ложку спирту та чайну ложку гелю для миття посуду, а після цього додати цю суміш у 100 мілілітрів води. Змочіть у розчині губку та нанесіть його на пляму. Залиште там на 30 хвилин та ретельно вимийте водою. Господарське мило . Ним можна натерти проблемне місце та залишити на 30 – 40 хвилин, а після цього витерти вологою губкою та змити.

. Ним можна натерти проблемне місце та залишити на 30 – 40 хвилин, а після цього витерти вологою губкою та змити. Перекис. Візьміть 3 чайні ложки засобу і склянку води та змішайте. У розчині змочіть ганчірку чи ватний диск та нанесіть на проблемну зону. Також можна змочити зверху лимонним соком і трохи потерти. Залиште на 20 хвилин, згодом промийте чистою водою.



Рукави можна очистити від жиру / Фото Pexels

Загальні поради з очищення засмальцьованих рукавів

Для того, аби очищення плям на рукавах пройшло максимально швидко та успішно, потрібно запам’ятати всього кілька кроків з очищення:

Діяти варто відразу. Що раніше ви розпочнете очищення, то більше шансів, що плями змиються повністю.

Якомога швидше потрібно промокнути зайвий жир серветкою.

Для попереднього очищення потрібно крапнути на пляму мийним засобом, спінити та промийте водою.

Також якщо забруднення дуже складні, набагато краще буде звернутися до професіоналів, аби вони очистили ваш пуховик без можливості його пошкодити.