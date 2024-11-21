Ґудзики були винайдені ще дуже давно, і з того часу вони є важливим елементом багатьох речей у гардеробі – і чоловічому, і жіночому, повідомляє 24 Канал. Ось тільки пришивають їх з різних боків.

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Чому на чоловічому одязі ґудзики справа?

Точного пояснення цього феномена не знає ніхто, але версії все ж існують. Одна з них – раніше чоловіки часто носили при собі шпагу чи меч, і для того, аби одяг не заважав під час фехтування, ґудзики розміщували справа.

Шпагу носили на лівій стороні, а діставали її правою рукою. Якби ґудзики були зліва, ручка шпаги могла би легко зачепитися за одяг. Інша версія також пов'язана зі зброєю – начебто це військовий звичай.

Форма має застібатися справа наліво для того, щоб її можна було легко одягти й зняти вільною рукою. Окрім того, при необхідності під полою одягу можна зігріти праву руку, у якій тримають зброю.



Ґудзики на чоловічих сорочках нашивають справа / Фото Pexels

Чому на жіночому одязі ґудзики зліва?

Тут пояснення вже трохи відрізняється. Раніше багаті жінки ніколи не вдягалися самі – їм у цьому допомагали служниці та камеристки. І для того, щоб їм було легко застібати нескінченні ґудзики, їх стали пришивати на ліву сторону – під праву руку людини, що допомагає у вдяганні.

Цікаво, що звичай пережив навіть ХХ століття – епоху, коли одяг вже почали не відшивати індивідуально, а виробляти масово. Є ще одне пояснення такого крою одягу – з ґудзиками зліва під час їзди на коні вітер не буде пробиватися під одяг. А це було дуже важливо, адже раніше жінки їздили верхи боком, у дамському сідлі.