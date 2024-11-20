Виявляється, традиції нашивання шкіряної латки вже понад півтора століття, і всі виробники джинсів й надалі причіпляють бирку до своїх виробів, повідомляє 24 Канал.

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Навіщо на штани причіпляють вставку?

Розпочалася ця традиція ще 1873 року, коли культова компанія Levi's почала нашивати до своїх комбінезонів шкіряні жакрони з емблемою бренду. Звісно ж, робилося це для того, аби знавці могли легко відрізнити оригінальний одяг від підробки. Адже у 1870-1880 роках денім став справжнім культурним феноменом, і джинси почали шити практично усі американські виробники одягу.

На ринку можна було знайти величезну кількість підробок, і недобросовісні продавці заробляли на цьому дуже багато грошей, натомість взагалі не витрачалися на маркетинг чи рекламу.



Бирка на джинсах допомагає визначити оригінальність бренду / Фото Pexels

Шкіряна бирка на поясі джинсів дозволяла “помітити” одяг як справжній, і на нього завжди додавалася емблема бренду, яку можна було зробити тільки на спеціальному обладнанні.

Але, звісно ж, існує і більш практичне пояснення наявності бирки. Дуже часто виробники пришивають її не з усіх чотирьох сторін, а тільки згори та знизу, і це робить її дуже зручною додатковою петлею для ременя.

Особливо це зручно у випадку, якщо джинси не мають нашитих петель для ременя – тоді його все ще можна носити завдяки шкіряній вставці на задній частині джинсів.