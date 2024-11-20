Оказывается, традиции нашивки кожаной заплатки уже более полутора веков, и все производители джинсов и в дальнейшем прицепляют бирку к своим изделиям, сообщает 24 Канал.

Интересно Зачем на одежду цепляют булавку: простое объяснение, о котором вы и не догадывались

Зачем на брюки прицепляют вставку?

Началась эта традиция еще в 1873 году, когда культовая компания Levi's начала нашивать к своим комбинезонам кожаные жакроны с эмблемой бренда. Конечно же, делалось это для того, чтобы знатоки могли легко отличить оригинальную одежду от подделки. Ведь в 1870-1880 годах деним стал настоящим культурным феноменом, и джинсы начали шить практически все американские производители одежды.

На рынке можно было найти огромное количество подделок, и недобросовестные продавцы зарабатывали на этом очень много денег, зато вообще не тратились на маркетинг или рекламу.



Бирка на джинсах помогает определить оригинальность бренда / Фото Pexels

Кожаная бирка на поясе джинсов позволяла “заметить” одежду как настоящую, и на нее всегда добавлялась эмблема бренда, которую можно было сделать только на специальном оборудовании.

Но, конечно же, существует и более практичное объяснение наличия бирки. Очень часто производители пришивают ее не со всех четырех сторон, а только сверху и снизу, и это делает ее очень удобной дополнительной петлей для ремня.

Особенно это удобно в случае, если джинсы не имеют нашитых петель для ремня – тогда его все еще можно носить благодаря кожаной вставке на задней части джинсов.