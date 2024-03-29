Если хлеб хранить не должным образом, то вас может постигнуть неприятный сюрприз. Он станет черствым и несъедобным. Независимо от того, печете ли вы хлеб самостоятельно или покупаете в пекарне, вам надо приобрести хлебницу.

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Хлебница уменьшает окисление хлеба и сохраняет его максимальную пользу. Если же у вас нет хлебницы, тогда можете использовать для хранения хлеба вощеную бумагу. Важно, чтобы вы избегали хранения хлеба в целлофановом пакете, поскольку это только способствует развитию плесени и быстрой порче.

Как хранить хлеб на закваске

Хлеб на закваске не содержит консервантов и не быстро плесневеет из-за молочнокислых бактерий, но отсутствие консервантов не дает ему возможности храниться свежим дольше одного-двух дней. Храните его в коричневом крафтовом бумажном пакете. Таким образом вы сможете продлить его свежесть.



Хлеб будет дольше стоять благодаря правильному хранению / Фото Pexels

Как хранить упакованный хлеб

Магазинный хлеб в полиэтиленовом пакете может стоять на кухне до недели времени. Чтобы он дольше оставался вкусным, храните его в холодильнике или в любом темном, сухом месте.

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Можно ли замораживать хлеб

Замораживать хлеб можно, поскольку срок хранения буханки хлеба может продлиться до трех месяцев. Просто заверните его в пищевую пленку и поместите в пакет.

Можете ставить целый хлеб или нарезать кусочками, и прежде чем начать его употреблять, надо дать несколько часов на то, чтобы он оттаял или разогреть в микроволновой. Также ломтики хлеба можно ставить в тостер.

Если вы будете придерживаться нескольких простых условий, то хлеб не будет долго черстветь и плесневеть.