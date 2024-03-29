Как правильно хранить хлеб, чтобы он не черствел: лайфхаки, которые полюбят все

Хлеб является одним из важнейших продуктов, который есть почти на каждой кухне. Но независимо от того с чем вы его едите и что из него готовите, хлеб имеет свойство черстветь или плесневеть. Чтобы продлить его срок, следует знать, как именно его надо хранить.

Если хлеб хранить не должным образом, то вас может постигнуть неприятный сюрприз. Он станет черствым и несъедобным. Независимо от того, печете ли вы хлеб самостоятельно или покупаете в пекарне, вам надо приобрести хлебницу.

Читайте также Не выливайте воду после промывки гречки: есть прекрасная возможность ее применить для цветов

Хлебница уменьшает окисление хлеба и сохраняет его максимальную пользу. Если же у вас нет хлебницы, тогда можете использовать для хранения хлеба вощеную бумагу. Важно, чтобы вы избегали хранения хлеба в целлофановом пакете, поскольку это только способствует развитию плесени и быстрой порче.

Как хранить хлеб на закваске

Хлеб на закваске не содержит консервантов и не быстро плесневеет из-за молочнокислых бактерий, но отсутствие консервантов не дает ему возможности храниться свежим дольше одного-двух дней. Храните его в коричневом крафтовом бумажном пакете. Таким образом вы сможете продлить его свежесть.



Хлеб будет дольше стоять благодаря правильному хранению / Фото Pexels

Как хранить упакованный хлеб

Магазинный хлеб в полиэтиленовом пакете может стоять на кухне до недели времени. Чтобы он дольше оставался вкусным, храните его в холодильнике или в любом темном, сухом месте.

Можно ли замораживать хлеб

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini . Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Замораживать хлеб можно, поскольку срок хранения буханки хлеба может продлиться до трех месяцев. Просто заверните его в пищевую пленку и поместите в пакет.

Можете ставить целый хлеб или нарезать кусочками, и прежде чем начать его употреблять, надо дать несколько часов на то, чтобы он оттаял или разогреть в микроволновой. Также ломтики хлеба можно ставить в тостер.

Если вы будете придерживаться нескольких простых условий, то хлеб не будет долго черстветь и плесневеть.