Як правильно зберігати хліб, щоб він не черствів: лайфхаки, які полюблять всі

Хліб є один із найважливіших продуктів, який є майже на кожній кухні. Та незалежно від того з чим ви його їсте та що з нього готуєте, хліб має властивість черствіти чи пліснявіти. Щоб продовжити його термін, варто знати, як саме його треба зберігати.

Якщо хліб зберігати не належним чином, то вас може спіткати неприємний сюрприз. Він стане черствим та неїстівним. Незалежно від того, чи печете ви хліб самостійно чи купуєте у пекарні, вам треба придбати хлібницю.

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Хлібниця зменшує окислення хліба та зберігає його максимальну користь. Якщо ж у вас немає хлібниці, тоді можете використовувати для зберігання хліба вощений папір. Важливо, аби ви уникали зберігання хліба в целофановому пакеті, оскільки це лише сприяє розвитку цвілі та швидкому псуванні.

Як зберігати хліб на заквасці

Хліб на заквасці не містить консервантів та не швидко пліснявіє через молочнокислі бактерії, але відсутність консервантів не дає йому можливості зберігатися свіжим довше одного-двох днів. Зберігайте його в коричневому крафтовому паперовому пакеті. Таким чином ви зможете продовжити його свіжість.



Хліб буде довше стояти завдяки правильному зберіганню / Фото Pexels

Як зберігати упакований хліб

Магазинний хліб в поліетиленовому пакеті може стояти на кухні до тижня часу. Щоб він довше залишався смачним, зберігайте його в холодильнику чи в будь-якому темному, сухому місці.

Чи можна заморожувати хліб

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Заморожувати хліб можна, оскільки термін зберігання буханки хліба може продовжитися аж до трьох місяців. Просто загорніть його в харчову плівку та помістіть в пакет.

Можете ставити цілий хліб чи нарізати шматочками, та перш ніж почати його вживати, треба дати кілька годин на те, аби він відтанув або ж розігріти у мікрохвильовій. Також скибочки хліба можна ставити в тостер.

Якщо ви будете дотримуватися декількох простих умов, то хліб не буде довго черствіти й пліснявіти.