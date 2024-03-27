Кожна господиня знає, що перед тим, як варити гречку, її треба добре кілька разів промити. Завжди ми воду просто зливаємо у раковину, та виявляється, є чудовий лайфхак, яким варто скористатися.

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Для чого потрібна вода після промивання гречки

Під час промивання вода встигає увібрати частину поживних речовин з гречки, тож вона стає чудовим природним добривом, втім є одне "але". Одразу цю воду нікуди застосовувати не треба. Спочатку вона має нагрітися до кімнатної температури.



Водою від гречки можна підливати рослини / Фото Pexels

Тоді воду від гречки треба розбавити з чистою водою у співвідношенні 1:1, створивши ідеальну рідину для поливу квітів. Такий спосіб добрива підходить в теплу пору року, коли рослини активно ростуть та потребують додаткових поживних речовин. Підживлення води з-під гречки найкраще застосовувати в період весняно-літнього вегетативного росту.

Зверніть увагу на те, що підливати можна лише ті рослини, які були пересаджені не менше, ніж 2 місяці тому. Гречана вода забезпечить їм додатковий запас поживних речовин, сприяючи їхньому розвитку.

Чому промивають гречку

По-перше, непромита гречка відрізняється смаком від митої. Та головна причина полягає в іншому. Вода вимиває з гречки фітинову кислоту, яку не засвоює наш організм. А ще немита гречка може стати причиною незасвоєння в організмі калію та цинку.