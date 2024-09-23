Создавая дизайн для своей кухни, не забудьте о нескольких вещах, которые будут для вас полезными, пишет Homes & Gardens.

Читайте также Для чего нужны две кнопки на бачке унитаза: об этом знают единицы

Место для хранения техники

У хозяек есть фритюрницы, соковыжималки, кофеварки и блендеры. Выделите на кухне большое место для хранения этой техники. Очень важно, чтобы вещи стояли на своих местах.

Запасная розетка

Иногда на кухне мы можем проводить слишком много времени, поэтому для того, чтобы не бегать в другую комнату каждый раз к телефону, который на зарядке, сделайте розетку на кухне. К ней вы также сможете подключить ноутбук или другие приборы, которые вам будут необходимы.

Цветы

Букет цветов в вазе на кухне сделают пространство гораздо привлекательнее и красивее. Красивый декор просто необходим вашей кухне. Красивая композиция сделана собственноручно из сезонных цветов будет дарить вам настроение каждый день.



Создайте уютный уголок на кухне / Фото Pexels

Зона отдыха

Оставьте на кухне место для небольшого уютного дивана или пары роскошных кресел в паре с миниатюрным столиком. За ним можно будет прочитать книгу с чашкой кофе или выпить бокал вина в особые вечера.

Ваза для фруктов

Приобретите красивую вазу для фруктов, в которой поместятся бананы, нектарины, сливы и груши, а уже зимой вы заполните ее цитрусовыми. В магазинах продаются много красивых переплетенных корзин, которые вам понравятся. Если же любите что-то особенное, то поищите вазу на винтажном базарчике.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Дополнительное освещение

Освещение на кухне такое же важное, как во всех других комнатах. Кроме подвесного светильника, необходимо оснастить целевое освещение над плиткой, раковиной или под шкафами. Рабочий свет облегчит приготовление пищи, а подвесные светильники и лампы создадут непринужденную атмосферу вечером.

Скрытые места для хранения вещей

Пусть на вашей кухне будет место для хранения всех необходимых вещей, не оставляйте их на кухонной столешнице, потому что они только будут загромождать пространство. В таких шкафах могут храниться тарелки и вилки для гостей, стаканы, чашки, тарелки для тортов, креманки или миксер. То есть в скрытом месте должны быть вещи, к которым вы не имеете ежедневного применения.