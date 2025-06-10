Исчезнут раз и навсегда: как легко избавиться от блох в доме
- Для избавления от блох используют специальные шампуни, капли, противоблошиные ошейники и консультации с ветеринаром для комплексной обработки домашних животных.
- Для очистки дома от блох необходимо тщательно убрать все поверхности, использовать аэрозоли, диатомит, фумигаторы и проводить повторную дезинсекцию через 7-10 дней.
Блохи – это не только проблема домашних животных, но и настоящая угроза для всего дома. Эти мелкие паразиты быстро размножаются, больно кусают и могут переносить инфекции.
Если у вас появились блохи в доме, важно действовать решительно и системно. Как эффективно избавиться от блох – расскажет 24 Канал.
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- Обработайте домашних животных
Чаще всего источником заражения являются кошки или собаки. Если любимец чешется или вы заметили блох в его шерсти:
- Используйте специальный шампунь или капли от блох.
- Наденьте противоблошиный ошейник.
- Проконсультируйтесь с ветеринаром относительно комплексной обработки.
- Тщательная уборка дома
Блохи могут жить в щелях пола, коврах, мебели или постельном белье. Поэтому, уборка – это ключевой этап. Советуем хорошо пропылесосить все ковры, мягкую мебель, матрасы, углы и полы. А также постирайте постель, покрывала, подушки, игрушки – все, с чем контактировало животное.
Как легко избавиться от блох в доме / Фото Unsplash
- Специальные средства
После уборки важно обработать помещение:
- Аэрозоли или спреи от блох (выбирайте те, что уничтожают как взрослых особей, так и личинки).
- Диатомит (пищевая кремниевая земля) – природный порошок, безопасный для людей и животных, но смертельный для блох.
- Фумигаторы или "дымовые шашки" для глубокого проникновения в щели.
Обратите внимание! Во время обработки животных и людей лучше вывести из комнаты, проветривайте после использования средств.
Однако яйца блох могут выжить после первой обработки, поэтому через 7 – 10 дней проведите повторную дезинсекцию. Это предотвратит повторное заражение. А легко избавиться от мошек на кухне можно с помощью распространенных народных средств.