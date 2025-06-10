Зникнуть раз і назавжди: як легко позбутися бліх у будинку

Блохи – це не лише проблема домашніх тварин, а й справжня загроза для всієї оселі. Ці дрібні паразити швидко розмножуються, боляче кусають і можуть переносити інфекції.

Якщо у вас з'явилися блохи в будинку, важливо діяти рішуче й системно. Як ефективно позбутися бліх – розкаже 24 Канал.

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Обробіть домашніх тварин

Найчастіше джерелом зараження є кішки чи собаки. Якщо улюбленець свербить або ви помітили бліх у його шерсті:

Використайте спеціальний шампунь або краплі від бліх.

Надягніть протиблошиний нашийник.

Проконсультуйтесь із ветеринаром щодо комплексної обробки.

Ретельне прибирання будинку

Блохи можуть жити у щілинах підлоги, килимах, меблях чи постільній білизні. Тож, прибирання – це ключовий етап. Радимо добре пропилососити всі килими, м'які меблі, матраци, кути й підлоги. А також виперіть постіль, покривала, подушки, іграшки – усе, з чим контактувала тварина.



Як легко позбутися бліх у будинку / Фото Unsplash

Спеціальні засоби

Після прибирання важливо обробити приміщення:

Аерозолі або спреї від бліх (обирайте ті, що знищують як дорослих особин, так і личинки).

Діатоміт (харчова кремнієва земля) – природний порошок, безпечний для людей і тварин, але смертельний для бліх.

Фумігатори або "димові шашки" для глибокого проникнення в щілини.

Зверніть увагу! Під час обробки тварин і людей краще вивести з кімнати, провітрюйте після використання засобів.

Однак яйця бліх можуть вижити після першої обробки, тому через 7 – 10 днів проведіть повторну дезінсекцію. Це запобігатиме повторному зараженню. А легко позбутися мошок на кухні можна за допомогою поширених народних засобів.