Навіть незначні ураження на листях капусти вже є ознакою того, що овочі почали атакувати комахи, тому треба своєчасно вдатися до кількох методів, які допоможуть вивести білокрилку з городу, пише 24 Канал.

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Як визначити білокрилку

Білокрила не є помітною на капусті, бо ховається на нижній стороні листових пластин, а коли відчуває якусь небезпеку, то одразу перелітає в інше місце. Втім, навіть личинки білокрилки є небезпечними, бо харчуються соком рослини.

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Проблема полягає в тому, що вони проколюють клітинну оболонку, капуста втрачає сік та починає в’янути. Білокрилки здатні розростися до колонії та знищити увесь урожай.

Окрім того, комахи є досить шкідливими, бо переносять бактерії, грибки та віруси з різних рослин. Якщо капуста уражена цим шкідником, то листя почне в’янути, скручуватися й жовтіти.



Від білокрилки треба вчасно позбутися / Фото Pexels

Дачники переконалися в тому, що позбутися від комах можна за допомогою нашатирного спирту.

Як позбутися від білокрилки

У 10 літрах води розведіть 25 міліграмів нашатирного спирту й додайте 50 грамів тертого господарського мила. Отриманий розчин треба розпорошувати на капусту раз на тиждень впродовж всього літа, щоб вберегти овочі від комах.

Якщо ж листя вже уражене, тоді до 10 літрів теплої води треба додати 3 столові ложки нашатирного спирту й терте господарське мило. Цим засобом потрібно обприскувати капусту.

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Нашатирний спирт має дуже різкий запах, тому здатен одразу вбити комаху та личинки, а мило допомагає засобу якомога довше триматися на листі, оскільки утворює щільну плівку, що осідає на листі. Засоби треба застосовувати одразу, бо коли нашатирний спирт вивітриться, то дієвість вже буде мінімальною.

Дачники рекомендують розпилювати засоби в нижній частині листя, бо саме там найчастіше ховається білокрилка.