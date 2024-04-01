Не выбрасывайте пластиковый зажим от хлеба: найдено множество применений в быту

Каждый резаный или целый хлеб запечатывают пластиковым зажимом из полипропилена. На самом деле это создает серьезную экологическую проблему. Из-за своего маленького размера они не попадают на переработку, поэтому их лучше применять в быту.

Маленькие полоски пластика засоряют и ломают оборудование, поэтому для переработки не годятся, а на свалках они разлагаются десятки лет, отравляя почву и воду. Поэтому постарайтесь их не выбрасывать и применять в быту. Расскажем вам несколько идей, которые вам пригодятся.

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Завязывание шнуров

Кусочками пластика связывайте шнуры от компьютера, зарядки или кабели, чтобы они не путались. Также ими можно завязывать шнурки для обуви, остатки ниток для вязания или что-либо другое.

Зажим для скотча

Каждый из нас сталкивался с моментом, когда очень трудно удается найти кончик клейкой ленты. Если обозначить это место пластиковым зажимом, то в будущем только сэкономите свое время, потому что вам не придется искать начало скотча.



Хлебной застежкой можно прикреплять конец скотча / Фото Pexels

Опора для растений

Некоторые растения имеют деревянные палочки или решетки, которые служат им опорами. Но порой возникает вопрос: чем же их закрепить к этой опоре? Ответ достаточно прост. Просто зафиксируйте растение хлебным зажимом.

Замок для клетки

Домашние грызуны порой любят вылезать на волю и справляются с защелками на клетках. Чтобы их не приходилось искать по всему дому и не вешать замок, попробуйте воспользоваться клипсами из хлебной упаковки. Просто закрепите их в тех местах, откуда животное не сможет убежать.

Прямое назначение

Используйте зажимы по их прямому назначению. Вы можете надежно закрыть любой пакет с продуктами. Такая пластиковая застежка не расстегнется сама по себе.