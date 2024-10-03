Эти ошибки могут сломать холодильник: что именно вы делаете не так

Холодильник является дорогостоящей техникой, поэтому важно правильно с ним обращаться, поскольку ненадлежащее пользование может день за днем привести к тому, что он выйдет из строя.

Вы могли над этим не задумываться, но есть некоторые ошибки, которые мы делаем не умышленно, а они лишь вредят холодильнику, пишет "РБК-Украина". Чтобы бытовая техника как можно дольше оставалась в эксплуатации советуем узнать о самых больших погрешностях, которые могут сломать холодильник.

Обратите внимание 7 вещей, которые должны быть на вашей кухне: о них знают не все

Неисправность холодильника может возникнуть из-за отсутствия профилактики, износа деталей, естественная утечка фреона и неаккуратное обращение.

Главные ошибки в пользовании холодильником

Горячие продукты

Ни в коем случае не кладите в холодильник горячие или теплые продукты. Если этим правилом пренебрегать, то вы перегрузите компрессор, который в дальнейшем может выйти из строя.

Нарушение температуры

Если вы часто ставите большие кастрюли на верхние полки, то препятствуете циркуляции воздуха для выравнивания температурного режима. В таком случае в холодильнике могут возникнуть разные температурные зоны, а это будет иметь негативное влияние на технику и продукты.

Неправильное использование морозильной камеры

Морозильную камеру нельзя перегружать. Также не стоит ставить максимальную температуру, поскольку компрессор может быстрее износиться.

Излишняя влага

Влага может появиться в виде конденсата, когда часто открывается дверь холодильника или внутри появляется теплая пища. А еще распространенной проблемой является уборка влажной тряпкой. Если после нее остаются разводы с водой, то потом они намерзают на стенке холодильника и мешают нормальной работе системы вентиляции.



Влага может привести к поломке холодильника / Фото Pexels

Грязный радиатор

Конденсатор или радиатор собирает на себе грязь и пыль, поэтому его надо очищать с тыльной стороны дважды в год.

Изношенный уплотнитель

Если уплотнитель будет пропускать воздух внутрь, то холодильник может выйти из строя. Чтобы понять, хорошо ли он держит, поставьте внутрь холодильника фонарик и закройте дверцу. Если будет пробиваться свет, то это признак негерметичного уплотнителя.