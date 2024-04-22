Нафталиновые таблетки пронизаны химическими веществами, которые являются токсичными не только для людей, но и для домашних любимцев. Поэтому стоит воспользоваться альтернативными вариантами и защитить свои вещи от въедливой моли.

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Почему моль питается одеждой

Большинство людей думают, что взрослая моль ест одежду, но на самом деле вредителем являются личинки. Для развития им нужен витамин В, поэтому они питаются человеческими волосами, потом, пятнами от напитков, чтобы получить питательные вещества.

Личинки не любят, когда их беспокоят, поэтому повреждения можно обнаружить на той одежде, которую вы не носите часто. Чтобы моли в вашем шкафу больше не было, расскажем, как от нее избавиться.



От моли можно легко избавиться / Фото Pexels

Храните одежду чистой

Перед тем, как спрятать все зимние свитера далеко в шкаф, убедитесь в том, что они чистые. Если на них не будет пятен и пота, то моль не поселится, потому что не будет чем питаться.

Пакетики с сушеной лавандой

Лаванда имеет сильный запах, который отпугивает моль. Добавьте ее в старый носок, чулок или специальный мешочек. Таким образом ваша одежда не только будет хорошо пахнуть, но и автоматически станет защищенной от вредителей.

Шарики из эфирного масла лаванды

Если у вас нет сушеной лаванды, тогда воспользуйтесь эфирным маслом. Надо ватные шарики окунуть в раствор и поставить в шкаф.

Кусочек мыла

Ароматное мыло также способно отпугнуть моль. Просто бросьте горсть обмылков в бумажный пакет, проделайте в пакете несколько небольших отверстий и закрепите верхнюю часть степлером. Затем положите пакет в шкаф с одеждой.

Хлопья и моющее средство

Наполните миску с хлопьями и водой и добавьте несколько чайных ложек средства для мытья посуды. Поставьте ее под источник света, который будет включенным всю ночь. Бабочки прилетят на свет, попадут в воду, но уже не смогут выбраться из-за остатков моющего средства.