Как избавиться от мух из дома: простой способ, о котором вы не знали

С наступлением тепла все больше мух пробираются в квартиры. Они надоедливы, поэтому создают много неприятностей. Чтобы от них избавиться, можно воспользоваться природным средством, без использования химии.

Эксперты рассказали, что очень хорошо отпугивает мух уксус. Вам нужно в неглубокую миску или бутылку налить яблочный уксус и добавить несколько капель средства для мытья посуды.

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Разместите эту ловушку в тех местах, где есть больше всего мух: возле мусорной корзины, миски с фруктами, в комнате и тому подобное. Аромат уксуса заманит мух в ловушку, а вязкое средство для мытья посуды уже не позволит убежать.

Чтобы раствор был эффективным, после того, как в ловушке уже будет много мух, смешайте заново уксус и средство для мытья посуды. Такая ловушка имеет несколько преимуществ. Она является экологически чистой, поскольку не наносит вреда людям так, как бы это делали химические средства.



Уксус и моющее средство привлекают мух / Фото Shutterstock

Кроме того, сочетание только уксуса и нескольких капель моющего средства – это экономически эффективный и недорогой раствор, который требует минимум усилий. Вместо моющего средства для посуды, можете воспользоваться обычным жидким мылом.

Что интересно, мухи очень не любят эфирные масла. Мята, лаванда, эвкалипт, гвоздика и базилик являются неприятными растениями для мух, поэтому добавьте их в пульверизатор с водой и распыляйте в комнате, когда вам будут надоедать насекомые.