Як позбутися мух з будинку: простий спосіб, про який ви не знали

З настанням тепла все більше мух пробираються в квартири. Вони надокучливі, тому створюють багато неприємностей. Щоб їх позбутися, можна скористатися природним засобом, без використання хімії.

Експерти розповіли, що дуже добре відлякує мух оцет. Вам потрібно у неглибоку миску чи пляшку налити яблучний оцет та додати кілька крапель засобу для миття посуду.

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Розмістіть цю пастку в тих місцях, де є найбільше мух: біля сміттєвого кошика, миски з фруктами, в кімнаті тощо. Аромат оцту заманить мух у пастку, а в’язкий засіб для миття посуду вже не дозволить втекти.

Щоб розчин був ефективним, після того, як в пастці вже буде багато мух, змішайте наново оцет та засіб для миття посуду. Така пастка має кілька переваг. Вона є екологічно чистою, оскільки не завдає шкоди людям так, як би це робили хімічні засоби.



Оцет і миючий засіб приваблюють мух / Фото Shutterstock

Окрім того, поєднання лише оцту та кількох крапель миючого засобу – це економічно ефективний та недорогий розчин, який потребує мінімум зусиль. Замість миючого засобу для посуду, можете скористатися звичайним рідким милом.

Що цікаво, мухи дуже не люблять ефірні олії. М'ята, лаванда, евкаліпт, гвоздика і базилік є неприємними рослинами для мух, тому додайте їх у пульверизатор з водою та розпорошуйте в кімнаті, коли вам будуть надокучати комахи.