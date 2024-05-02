Перед Великоднем потрібно обов'язково зробити хоча б кілька крашанок. І якщо вам набридли звичайні варіанти і ви хочете чогось новенького, ви можете спробувати пофарбувати свої яйця за допомогою вина – тоді вони стануть не тільки вишнево-бордовими, але і будуть мерехтіти.

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Для того, щоб пофарбувати крашанки у такий спосіб, вам потрібно запастися червоним вином і, звісно ж, яйцями.

Як зробити "мерехтливі" крашанки

Перш за все, для такого рецепта ви можете використовувати яйця будь-якого кольору, необов'язково білі. Коричневі також дадуть насичений і красивий результат. Яйця потрібно помити та покласти у місткість, у якій ви і будете їх варити.

Згодом залийте їх червоним вином так, щоб воно покривало яйця повністю. Варити до готовності їх потрібно на сильному вогні. Враховуючи те, що під час нагрівання вино може випаровуватися, у приміщенні може стояти сильний запах алкоголю, тож не забудьте ввімкнути витяжку чи відкрити вікно – або ж зробити і те, і те.

Пофарбувати яйця у вині дуже просто / Інстаграм cook_with_me_at_home

Після того, як яйця вже зваряться, перекладіть їх у меншу каструльку та залийте вином, що у вас залишилося. Так яйця потрібно залишити на ніч. Цей час дозволить кольору увібратися, і тоді яйця виглядатимуть ще більш насиченими – вони можуть стати темно-синіми із фіолетовим відливом. Також на них почнуть з'являтися кристали, які нададуть яйцям бажаної мерехтливості.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Кристали утворюються через те, що у солодкому вині міститься цукор, який після випаровування перетворюється у кристали, які і будуть зрештою мерехтіти.

До речі, якщо у вас немає часу, щоб залишати яйця на ніч, ви можете скористатися й іншим способом. Для нього вам також потрібне найдешевше червоне вино, але до нього також додайте 2 ложки оцту. Після цього варіть яйця під кришкою на середньому вогні після закипання ще приблизно 15 хвилин.