Віряни святкують Великдень у 2024 році у неділю, 5 травня, пишуть Поради 24. У цей день завершиться Великий піст, тож християни відзначатимуть Воскресіння Христове.

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Останній тиждень перед Великоднем варто присвятити духовності, однак в Чистий четвер рекомендовано займатися хатніми справами, щоб встигнути прибрати дім до свята, а поміж тим дозволяється сіяти та садити на городі рослини.



У Чистий четвер можна садити на городі / Фото Pexels

Що можна робити на городі в Чистий четвер

Чистий четвер припав цього року на 2 травня. День не забороняє будь-якої фізичної праці та роботи на городі, тож можна не переживати і займатися сільськогосподарською роботою.

Дозволяється робити в Чистий четвер заготівлю насіння, пересаджувати квіти, розсаду та удобрювати посадки. Дачники радять сіяти моркву на початку травня. Добре приживуться в цей час гарбузи, патисони та кабачки.

Також можна розпочинати посадку картоплі. Важливо лише встигнути все зробити в один день, бо вже 3 травня, у Страсну п’ятницю, забороняються будь-які городні роботи та хатні справи. Спробуйте посадити овочі, які не займуть у вас багато часу. Це може бути розсада на помідори чи капусту. А ще дозволяється в цей день садити квіти та пересаджувати вазони.