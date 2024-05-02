Верующие празднуют Пасху в 2024 году в воскресенье, 5 мая, пишут Porady 24. В этот день завершится Великий пост, поэтому христиане будут отмечать Воскресение Христово.

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Последнюю неделю перед Пасхой стоит посвятить духовности, однако в Чистый четверг рекомендуется заниматься домашними делами, чтобы успеть убрать дом к празднику, а между тем разрешается сеять и сажать на огороде растения.



В Чистый четверг можно сажать на огороде / Фото Pexels

Что можно делать на огороде в Чистый четверг

Чистый четверг пришелся в этом году на 2 мая. День не запрещает любого физического труда и работы на огороде, поэтому можно не переживать и заниматься сельскохозяйственной работой.

Разрешается делать в Чистый четверг заготовку семян, пересаживать цветы, рассаду и удобрять посадки. Дачники советуют сеять морковь в начале мая. Хорошо приживутся в это время тыквы, патиссоны и кабачки.

Также можно начинать посадку картофеля. Важно только успеть все сделать в один день, потому что уже 3 мая, в Страстную пятницу, запрещаются любые огородные работы и домашние дела. Попробуйте посадить овощи, которые не займут у вас много времени. Это может быть рассада на помидоры или капусту.