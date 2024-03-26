В общем пищевая сода способна отчистить что угодно дома, но не думайте, что это единственное, чем она полезна. Соду можно использовать для садовых нужд. Как именно – расскажем далее.

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Обычная сода способна отпугнуть вредителей, которые портят урожай, продлить жизнь цветам и уничтожить сорняки. Опытные садоводы привели несколько примеров, чтобы доказать, что сода действительно способна помочь.

Отпугивает вредителей

Обычная пищевая сода, которая найдется на каждой кухне, может отпугнуть вредителей. С помощью сита для муки просто посыпьте соду на почву. Этот метод способен отпугнуть муравьев, плотву или слизней, которые могут съедать листья.

Свежесть срезанных цветов

Очень часто бывает, что цветы в вазе начинают вянуть уже через несколько дней. Чтобы предотвратить эту проблему, просто смешайте столовую ложку соды с водой в вазе.



Цветы с содой будут стоять дольше / Фото Pexels

Устранит грибок

Если вы заметите, что на листьях в растениях появились пятна, то содовый раствор может вам помочь. Вам нужно 1 чайную ложку соды смешать с 2 – 3 каплями жидкого мыла в 1 литре воды. Этим раствором опрыскайте зараженные растения. Сода способна остановить развитие грибка.

Уничтожит сорняки

Пищевая сода также способна уничтожить сорняки, которые растут рядом с брусчаткой или между плитами во дворе. Просто засыпьте ее в те щели, где есть сорняки. Сода не только убьет растения, но и способна предотвратить рост новых сорняков.

Свежий компост

Если ваш компост начинает вонять, просто посыпьте на него немного пищевой соды, которая избавит его от плохого запаха.